Chi è Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love? Instagram

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Presta il suo volto a Emir in Endless Love, serie in onda su Canale 5. chi è Kaan Urgancioglu: età e Instagram

Endless Love lo vede nei panni di Emir Kozcuoğlu. Ma chi è l’attore che lo interpreta Kaan Urgancıoğlu. Vi raccontiamo tutto di lui in questo articolo, dove abbiamo raccolto alcune delle curiosità e news su di lui: età, altezza, vita privata, moglie, carriera, film e Instagram.

Chi è Kaan Urgancioglu

Nome e Cognome: Kaan Urgancioglu (in turco Kaan Urgancıoğlu)

Data di nascita: 9 maggio 1981

Luogo di nascita: Provincia di Smirne (Turchia)

Età: 42 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: attore e modello

Moglie: Kaan è sposato con Burcu Denizer

Figlio: Kaan ha un figlio di nome Ardıç

Tatuaggi: Kaan non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @kaanurgancioglu

Kaan Urgancioglu età e biografia

Qual è il nome vero di Emir Kozcuoğlu attore di Kara Sevda, meglio conosciuta in Italia come Endless Love? Si chiama Kaan Urgancioglu ed è nato nella provincia di Smirne in Turchia il 9 maggio 1981. L’età dell’attore è di 42 anni. Il suo segno zodiacale è il Toro.

Purtroppo al momento non conosciamo altezza e peso di Kaan.

Quali sono le origini di Kaan Urgancioglu, Emir di Endless Love? Ha radici turche da parte di padre, ma albanesi e siriane da parte di sua madre.

E gli studi? Dopo aver frequentato il Private Turkish College e l’American College per la sua istruzione secondaria, ha deciso di trasferirsi a Istanbul per studiare Finanza presso l’Università di Marmara. Sempre riguardo la sua biografia sappiamo che l’attore è diventato attore già durante il periodo Universitario.

La vita privata di Emir di Endless Love

Passiamo alla vita privata. Non tutti sanno ma Kaan un fratello di nome Can.

Chi è la vera moglie di Emir Kozcuoğlu di Endless Love? L’attore Kaan Urgancioglu è sposato con Burcu Denizer dal 2013. La cerimonia si è tenuta ad Atene, in Grecia. È stato un romantico evento.

Kaan ha un figlio di nome Ardıç nato l’8 dicembre 2023.

Dove seguire Kaan Urgancioglu di Endless Love: Instagram e social

Se volete restare sempre informati su Kaan Urgancioglu potete farlo tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

Si tratta di un account molto curato dove non mancano scatti e immagini che lo vedono impegnato dentro e fuori dal set. Così come molti suoi colleghi tende a essere però molto riservato.

Carriera

E la carriera? Il debutto come attore per Kaan Urgancioglu è avvenuto quando ancora era uno studente universitario. A dargli questo consiglio l’amica Demet Akbağ.

Questo gli ha permesso pian piano, grazie anche al suo talento, di prendere parte a diversi film e serie turche. Una su tutte è Kara Sevda (Endless Love), dove ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu. Insieme a tutto il cast ha vinto l’International Emmy Award come “Miglior telenovela”.

Così negli anni Urgancioglu ha riscosso successo anche in ambito internazionale con la serie originale Netflix Aşk 101, ma anche con il film Operazione Fortuna, diretto da Guy Ritchie.

Attore carismatico e versatile si è fatto largo così nel mondo di cinema e serie TV in Turchia e non solo.

Film e serie TV

Sono davvero tantissimi i film che hanno visto Kaan Urgancioglu protagonista in TV e al cinema. A dargli maggiore notorietà Aşk 101 e Operazione Fortuna, oltre ovviamente a Kara Sevda, meglio conosciuta come Endless Love.

Kaan Urgancioglu è Emir in Endless Love

Dal 2015 al 2017 come detto Kaan Urgancioglu è uno dei protagonisti di Endless Love. Qui interpreta il ruolo del ricco Emir Kozcuoğlu. Sarà lui da intralcio nella vita di Kemal e Nihan, i due protagonisti interpretati da Burak Özçivit e Neslihan Atagül.

La presenza di Emir nella vita di Nihan avviene per volere della madre di quest’ultima.