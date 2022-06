Gioia per Ambra Lombardo

Sono trascorsi alcuni anni da quando Ambra Lombardo ha partecipato al Grande Fratello, diventando in breve una delle concorrenti più discusse del reality show. Come sappiamo infatti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia la professoressa siciliana ha fatto la conoscenza di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, con il quale a poco a poco è nato l’amore. I due hanno infatti iniziato una lunga e travagliata relazione, fatta di alti e bassi. Più volte infatti la coppia ha affrontato diverse crisi, che hanno fatto discutere. Poco più di due anni fa però Ambra e Kikò hanno deciso di separarsi definitivamente.

Successivamente la Lombardo ha fatto la conoscenza dell’imprenditore 49enne Lorenzo Cascino, col quale ben presto è nato l’amore. Lo scorso San Valentino come se non bastasse è arrivata una bellissima proposta di matrimonio. A quel punto tutti i fan hanno iniziato ad aspettare le nozze, che sono state celebrate soltanto poche ore fa.

Nella giornata di sabato 18 giugno infatti Ambra Lombardo si è sposata, coronando così il suo sogno. La cerimonia si è tenuta in una bellissima chiesa di Noto, e naturalmente il tutto è stato testimoniato sui social. L’ex gieffina ha indossato un meraviglioso abito con una gonna larga e un corpetto a maniche lunghe di merletto, accompagnato da un lungo strascico che ha impreziosito il vestito. Al grande giorno di Ambra e Lorenzo hanno preso parte naturalmente i familiari e gli amici più stretti e il ricevimento si è svolto presso una masseria sempre nei pressi di Noto. La Lombardo nel mentre ha pubblicato un primo scatto delle sue nozze, in cui la vediamo percorrere la navata della chiesa per raggiungere suo marito, che come da tradizione la attendeva all’altare.

In queste ore professoressa ha ricondiviso su Instagram le immagini e i video del suo grande giorno, e non sono mancate le emozioni. Non resta dunque che fare tanti auguri ad Ambra e al suo Lorenzo.

