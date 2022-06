Negli ultimi giorni a finire spesso al centro della polemica è stata Chiara Nasti. Di recente infatti la nota influencer ha fatto discutere per via di un commento scritto sui social sulle donne in gravidanza. Le sue parole hanno fatto il giro del web e numerosi utenti e diversi volti noti del mondo dello spettacolo si sono schierati contro di lei e l’hanno duramente attaccata.

Adesso però Chiara Nasti ha deciso di rompere il silenzio e di replicare a tutte le critiche ricevute negli ultimi giorni. Con un lungo post sui social così l’influencer ha voluto fare alcune precisazioni, attaccando a sua volta coloro che spendono commenti negativi nei suoi confronti per una questione di popolarità. Queste le sue dichiarazioni:

“Una volta e per sempre: sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura. Chi mi segue, sa bene che dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità. Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una famiglia stupenda, amici e l’amore! Non ho mai cercato compromessi, preso in giro chi mi segue con finte pubblicità, finti sorrisi e mancanza di rispetto. Racconto solo la mia storia. Spesso vorrei smascherare, mentre loro mi additano, le loro finte buone intenzioni, come il resto delle loro foto mal photoshoppate. Vi voglio bene e so che mi state sempre vicino e non è giusto essere sempre attaccati da chi elemosina like. Bisogna avere rispetto per chi sta vivendo un momento bello come la gravidanza”.