AMEN bijoux: i simboli dell’amore per l’autunno e l’inverno 2022

Tante novità da AMEN

Cambia la stagione, ma l’eleganza e la raffinatezza di AMEN restano. Restano e si amplificano pure, nella nuova collezione appositamente pensata per l’autunno-inverno 2022. I caratteristici simboli di spiritualità che hanno reso famoso il brand si mescolano ai preziosi dettagli e agli ottimi materiali di bracciali e collane. Perfetti per lei ma anche per lui, sono l’ideale per un regalo speciale, in occasione di ricorrenze, anniversari, ma anche il prossimo Natale.

Qui sotto trovate alcuni tra i più ricercati modelli di gioielleria AMEN di ultima uscita, dall’imbattibile bracciale di pelle con inciso il testo del Padre Nostro, al ciondolo dorato che culmina nell’albero della vita. Tante le proposte sia da uomo (soprattutto anelli e bracciali) sia da donna (per cui si trovano anche pendenti, solitari e molto altro).

Il bracciale della collezione Preghiere (foto in apertura del post) è una creazione ricorrente del marchio AMEN, che lo ripropone spesso in versioni differenti. Le attuali varianti sono nera o marrone, per un gioiello che è un must degli animi più vicini alla spiritualità e alla preghiera.

La collezione Elegance, invece, sperimenta la tecnica del layering e propone una sovrapposizione di collane che si compongono quindi di più strati, uno più luccicante e sciccoso che mai, perfette per dare risalto a un bel décolleté.

Infine, altro simbolo immancabile delle collezioni AMEN è l’albero della vita. Emblema di energia, positività ed ottimismo, l’albero della vita è in versione orecchino, bracciale o collana. Stavolta la storica collezione lo rielabora in una variante placcata in oro giallo, decorato con preziosi inserti di madreperla.

Insomma, con AMEN c’è sempre l’imbarazzo della scelta, ma qualunque sia la vostra… non si sbaglia mai!

Una galleria di proposte

Anello della collezione per uomo Anello della collezione uomo a forma di serpente Bracciale con pietre preziose Un paio di orecchini a forma di cristallo Pendente a forma di cristallo con pietra rossa Anello sormontato da pietra a forma di cristallo Collana con pendente a forma di angelo e croce azzurra Una delle proposte della nuova collezione in stile layered Tra i bracciali più venduti del brand Pendente a forma di cuore tempestato di pietre preziose Collana placcata oro e decorata con il simbolo dell’Albero della Vita Bracciale con charms dell’Albero della Vita

