AMEN lancia la prima Wallet Collection, per l’uomo discreto e raffinato

AMEN Wallet Collection

Non solo gioielli di pregio: ora, AMEN amplia anche la sua offerta nel campo della moda e degli accessori. Ecco dunque che, dopo l’ultima collezione ispirata a San Valentino, il celebre brand lancia la sua prima Wallet Collection. Parliamo di una linea di portafogli in vera pelle, pensata per l’uomo discreto e raffinato che non rinuncia alla praticità.

I modelli, che trovate qui sotto nella nostra gallery, sono tutti realizzati in pelle di vitello pieno fiore, lavorata da artigiani toscani della migliore tradizione conciaria.

Una linea total black che mette in risalto l’eleganza delle linee, delle cuciture e di conseguenza della qualità. I dettagli sono rifiniti a puntino, nei minimi particolari, per adattarsi a utenti esigenti e amanti dello stile.

Quattro modelli preziosi, tutti assolutamente originali e caratterizzati da un design minimal, hanno uno spessore sottile che non appesantisce l’accessorio e viene incontro all’urgenza di praticità ed efficienza.

Tutti i modelli della AMEN Wallet Collection

C’è l’Easy Design, perfetto per l’uomo dinamico grazie alla sua struttura compatta e di classe. C’è il Metropolitan Design, con i suoi numerosi scomparti nei quali sistemare tutte le proprie carte di credito e non solo, anch’esso compatto e se possibile ancor più originale.

E c’è il Classic Design, realizzato con bordi a tagli vivo, cuciture evidenti e apertura a libro. Un vero e proprio evergreen degli accessori e della pelletteria maschile.

Infine, la Wallet Collection di AMEN propone il Businessman Design, irrinunciabile per l’uomo d’affari, più alto degli altri modelli, anch’esso con apertura a libro e innumerevoli inserti nei quali raccogliere documenti importanti, carte e contanti.

Tutti i prodotti a marchio AMEN sono acquistabili sul sito ufficiale del brand.

