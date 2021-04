1 Amici 20 anticipazioni

Qualche ora fa si è svolta la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 20, che come sappiamo andrà in onda su Canale 5 sabato 1 maggio in prima serata. Anche stavolta tante sono le cose accadute in studio, e come sempre a svelarci le prime anticipazioni è stato Il Vicolo delle News. A due settimane dalla finale, che si svolgerà sabato 15 maggio, le tensioni sono ormai alle stelle, e a breve finalmente sapremo chi sarà a vincere questa emozionante edizione. Ma cosa è accaduto nel corso della settima puntata e chi sono i due concorrenti finiti al ballottaggio finale? Scopriamolo insieme. Ospiti della serata sono state Giordana Angi e Loredana Bertè, che hanno presentato il loro nuovo singolo in collaborazione. Ma andiamo adesso a vedere cosa è successo durante le tre manche.

Per la prima volta a dare il via alle danze sono state Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che decidono di sfidare la squadra di Arisa e di Lorella Cuccarini. Nel corso della prima sfida a scendere in pista sono così Aka7even e Tancredi. La Pettinelli propone un guanto di sfida su Hallelujah, che tuttavia non viene accettato dai giudici non ritenendolo idoneo per Tancredi. A quel punto i due si scontrano su Another one bites the dust con tanto di barre e a vincere è proprio l’allievo di Arisa. Per la seconda sfida assistiamo al faccia a faccia tra Samuele e Alessandro e a portare il punto a casa è il primo. Infine per la terza sfida è la volta dello scontro tra Giulia e Alessandro e a vincere è la ballerina.

Anna e Veronica, come ci svelano le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 20, vincono così la prima manche. A finire al ballottaggio è così Alessandro, mentre Tancredi viene salvato dai giudici.

Ma cosa è accaduto nel corso delle due manche seguenti? Andiamo a scoprirlo.