Chi è Veronica Peparini? Età, figli, fidanzato e Instagram

Scopriamo quello che c’è da sapere su Veronica Peparini: età, figli, la storia con Andreas Muller e dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Veronica Peparini

Nome e Cognome: Veronica Peparini

Data di nascita: 25 febbraio 1971

Luogo di Nascita: Roma

Età: 50 anni

Altezza: 1,68 m

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: ballerina e coreografa

Fidanzato: Veronica ha una relazione con Andreas Muller

Figli: Veronica ha due figli, Daniele e Oliva

Tatuaggi: Veronica ha due tatuaggi: la sirenetta Ariel e una catena con un cuore sul braccio sinistro

Profilo Instagram: @veronicapeparini

Veronica Peparini età e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Veronica Peparini. La ballerina nasce a Roma il 25 febbraio 1971, la sua età è dunque di 50 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,68 m.

Della coreografa sappiamo che ha anche un fratello, Giuliano, a sua volta appassionato di danza. Entrambi si sono avvicinati a questo modo grazie ai loro genitori. Tuttavia la mamma e il papà di Veronica non sono noti nel mondo dello spettacolo. I due infatti gestiscono un negozio di calzature.

All’età di 11 anni Veronica Peparini inizia a studiare danza nella scuola di Renato Greco, per poi perfezionarsi negli anni studiando anche all’estero.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Vita privata: ex marito e figli

In molti vogliono sapere di più sulla vita privata di Veronica Peparini. Vediamo dunque tutte le notizie sulla sfera personale della maestra di ballo.

Non tutti sanno che in passato la coreografa è stata sposata con Fabrizio Prolli, ballerino e suo assistente. Dal loro matrimonio sono nati anche due figli, Daniele e Oliva.

Tuttavia le cose col suo ex marito ad un tratto hanno smesso di funzionare e così i due si sono ufficialmente separati.

Qualche tempo dopo Veronica Peparini ha incontrato Andreas Muller, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, col quale ha iniziato una bellissima storia. Ma scopriamo di più a riguardo.

Fidanzato

È il 2015 quando per la prima volta Veronica Peparini fa la conoscenza di Andreas Muller. Il ballerino ottiene infatti un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove lei insegna danza. Dopo l’infortunio del giovane artista, Veronica decide di aiutare Andreas, concedendogli delle lezioni private, e a quel punto Muller torna ad Amici per l’edizione successiva, riuscendo ad ottenere un altro banco e vincendo il talent.

Nel corso dei mesi la Peparini si avvicina particolarmente al ragazzo, e numerose sono le voci di una presunta relazione. Tuttavia solo dopo diverso tempo i due escono finalmente allo scoperto, confermando così la storia. Ancora oggi Veronica e Andreas sono più uniti che mai, e il loro amore, nonostante la differenza d’età (lei ha 50 anni, mentre lui 24), tutto sembrerebbe procedere a meraviglia.

Nel maggio 2020 si è anche parlato di una presunta gravidanza, e in molti erano certi che Veronica Peparini fosse incinta di Andreas Muller. Tuttavia poco dopo a smentire le dicerie è stata la stessa coreografa, che nel corso di una diretta Instagram ha affermato:

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Forse perché Andreas aveva detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio“.

Ha raccontato la coreografa. Per il suo 50esimo compleanno l’insegnante ha ricevuto un bellissimo anello dal suo fidanzato.

Ma scopriamo ora dove poter seguire Veronica Peparini sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Veronica Peparini: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Veronica Peparini sui social, in particolare su Instagram. Naturalmente la coreografa ha un profilo attivo, e la sua pagina conta oltre 694 mila follower.

Proprio sul noto social Veronica Peparini ama condividere ogni momento della sua quotidianità e della vita privata. Non mancano inoltre dei dolcissimi scatti insieme ad Andreas Muller.

Ma vediamo adesso tutto quello bisogna sapere sulla carriera della Peparini.

Carriera

Dopo aver concluso gli studi, Veronica Peparini dà ufficialmente il via alla sua carriera. Entra così a far parte del cast di show a livello nazionale e internazionale, lavorando con artisti del calibro Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia.

All’età di 34 anni Veronica decide di iniziare a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu, diventando una coreografa per teatro, musica e televisione. Lavora anche per Franco Dragone, creatore del Cirque du Soleil, curando diversi show.

Nel 2009 Veronica Peparini coreografa il tour “Alla mia età” di Tiziano Ferro. Due anni più tardi invece cura il tour “Le cose cambiano” dei Velvet. Dal 2013 arriva una svolta per la sua carriera, quando partecipa al programma Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante e coreografa, ruolo che ricopre ancora oggi. Contemporaneamente lavora in televisione come coreografa per Miss Italia e Top of The Pops.

Nel 2016 realizza il videoclip “Vivere a colori” di Alessandra Amoroso, occupandosi anche delle coreografie per il tour. Nello stesso anno cura le coreografie del programma di Rai 1 Nemicamatissima condotto da Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Nel 2020 insieme ad Andreas Muller scrive anche un libro, L’Amore Non È Un Numero, dove i due svelano i segreti della loro relazione. Nello stesso anno la Peparini torna ad Amici 20, ricoprendo ancora una volta il ruolo di insegnante.

Veronica Peparini ad Amici 20

Sabato 14 novembre 2020 inizia ufficialmente Amici 20! A tornare nel corpo insegnanti di danza sarà ancora una volta Veronica Peparini, che sarà affiancata da Alessandra Celentano e dalla new entry Lorella Cuccarini.

Nel corpo docenti di canto troviamo invece Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e nientemeno che Arisa, che per la prima volta si metterà alla prova con questa sfida.

Cosa accadrà nel corso del talent show di Canale 5? Nell’attesa, ecco l’elenco di tutti i concorrenti:

Veronica Peparini ha scelto i suoi allievi per il serale (sono solo 3) e condivide il suo Team con Anna Pettinelli.

