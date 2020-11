1 Ecco chi sono alcuni degli ex concorrenti assenti ad Amici 20 per la reunion che celebra i 20 anni del talent show di Maria De Filippi

È partito ufficialmente Amici 20 e nel corso della prima puntata si sta formando la nuova classe del talent show. Tuttavia prima di scoprire chi saranno i protagonisti di questa edizione, Maria De Filippi ha voluto fare una sorpresa a tutti i fan del programma, che da ben 20 anni seguono con affetto la trasmissione. Per questo motivo ad arrivare in studio per una bellissima ed emozionante reunion sono stati alcuni dei più famosi ex volti del talent.

Tra essi Alessandra Amoroso, Annalisa, Stash, Riki, Giordana Angi, Umberto Gaudino, Elodie, Elena D’Amario, fino ad arrivare all’ultima vincitrice, Gaia Gozzi. Tuttavia in molti hanno notato come ad essere assenti alla reunion siano alcuni volti noti di Amici.

A mancare infatti sono stati Emma Marrone, Marco Carta, Valerio Scanu e tanti altri.

Scopriamo dunque chi sono tutti gli assenti alla reunion di Amici 20 e perché.

Emma Marrone

Prima grande assente alla reunion di Amici 20 è stata Emma Marrone.

Ma perché l’ex vincitrice del talent non era presente?

Come sappiamo attualmente la cantante è impegnata con X Factor, al quale sta partecipando come giudice.

Per questo motivo non è potuta essere alla prima puntata della nuova edizione di Amici.