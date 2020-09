1 Una famosissima ed amata cantante italiana potrebbe diventare insegnante di Amici 20? Ecco di chi si tratta

Da ormai diversi mesi si stanno svolgendo i casting di Amici 20, e a migliaia sono coloro che tentano di ottenere un banco nella scuola più ambita d’Italia. Tuttavia per l’inizio della nuova edizione del talent di Amici di Maria De Filippi mancano diverse settimane, e ancora non è ben chiaro quello che potrebbe accadere. Ciò nonostante iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul corpo docenti della trasmissione, che quest’anno potrebbe avere numerose novità. Stando a quanto riporta il settimanale Vero infatti, sembrerebbe che la De Filippi abbia scelto di avere come insegnante di canto una famosissima cantante italiana: Giorgia! Secondo quanto si legge sulla rivista, pare che l’arrivo della Todrani sia certo, e che finalmente la vincitrice del Festival di Sanremo 1995 arriverà all’interno del talent.

Come in molti sapranno sono anni che Maria De Filippi corteggia Giorgia. Tuttavia in più di un’occasione la cantante ha sempre affermato di non sentirsi pronta per un simile compito. La conduttrice solo qualche tempo fa, durante un’intervista radiofonica della Todrani, era intervenuta affermando:

“Io sono convinta che quando tu dici “non sono preparata emotivamente” è perché pensi che dire di no a qualcuno sia destabilizzante. Ma io ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non è gente che vuole stare davanti alla telecamera. Le nuove generazioni prendono un talent come Amici, X Factor, The Voice, come un’eventualità di provare a fare quello che gli piace. Non è che se tu gli dici no gli distruggi la vita. Può essere che a loro non gliene freghi nulla e l’anno prossimo provano un altro talent, o comunque l’hanno messo in conto, non è così romantica la cosa. Se tu gli dici no loro vanno sul web”.

Che dunque stavolta tutto sia ufficiale? Giorgia arriverà ad Amici 20 come insegnante di canto? Senza dubbio se la cantante accettasse questo ruolo, per Maria De Filippi e per Mediaset significherebbe aver fatto il colpaccio. Non è la prima volta infatti che la conduttrice porta all’interno del talent importanti nomi della musica. Basti infatti ricordare Ricky Martin, Elisa, Paola Turci, Giusy Ferreri e Vittorio Grigolo. In attesa di news rivediamo come stanno andando i casting, ai quali hanno partecipato diversi volti già noti.