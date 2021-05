1 Chi vincerà Amici 20?

Mancano soltanto poche ore alla finale di Amici 20, e finalmente domani sera in diretta scopriremo chi sarà a vincere questa lunga ed avvincente edizione. 5 come sappiamo sono i concorrenti che si stanno contendendo il primo posto: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Oltre alla giuria, come svelato qualche giorno fa, a decidere chi sarà ad alzare la coppa sarà anche il pubblico da casa. I telespettatori infatti, tramite l’uso del televoto, per la prima volta da quando è iniziato il Serale avranno il potere di decidere quello che accadrà, e senza dubbio nel corso della serata potrebbero non mancare i colpi di scena.

Ma chi sarà a vincere quest’anno il talent show di Maria De Filippi e chi si classificherà sul podio? Come ogni anno naturalmente sul web sono partite varie scommesse, e grazie alle prime votazioni degli utenti possiamo iniziare a farci un’idea su quello che potrebbe accadere nel corso della diretta di domani sera.

Secondo i pronostici dei bookmakers infatti, a vincere Amici 20 potrebbero essere uno tra Sangiovanni e Giulia, che sono i due concorrenti più quotati. Il rapper, che proprio oggi ha pubblicato il suo primo EP omonimo, è dato a 1,63 mentre la giovane ma amatissima ballerina a 2,25. A seguire troviamo Aka7even, che potrebbe salire sul podio, essendo quotato a 5,50. Ad avere meno chance di vincere, sempre secondo i bookmakers, sarebbero Alessandro e Deddy.

Naturalmente però facciamo presente che si tratta solo ed esclusivamente di pronostici e non è assolutamente detto che le cose vadano in questo modo. Nel corso della diretta di domani infatti tutto potrebbe cambiare e senza dubbio ne vedremo delle belle. Ma chi sarà a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche ora fa abbiamo appreso che ospite della finale sarà un’ex vincitrice del talent. Rivediamo di chi si tratta.