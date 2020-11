1 Ecco gli orari del daytime di Amici 20 e come vedere le puntate

Nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, la nuova stagione di Amici (la numero 20 per l’esattezza) è tornata a fare compagnia ai telespettatori. Sabato 14 novembre, come previsto ad ogni debutto, abbiamo visto la formazione della classe. Intanto i fan della trasmissione si chiedono quali sono gli orari del daytime e dove è possibile vedere e rivedere le puntate. Ecco tutte le info che abbiamo a tal proposito.

Partiamo con il dire che il pomeridiano del sabato non subisce alcuna variazione. Le puntate infatti andranno regolarmente in onda ogni fine settimana dalle 14:10 su Canale 5, per poi lasciare spazio agli altri appuntamenti della rete, a partire da Verissimo.

Discorso diverso invece riguarda il daytime. Dal lunedì al venerdì, infatti, c’è la possibilità di seguire il percorso dei ragazzi di Amici 20 nella scuola. Ma il tutto non sarà mandato in onda su Canale 5, bensì su Italia 1, con la variazione d’orario, prevista per le 19:00. Si ritorna un po’ ai vecchi tempi, quando la prima edizione veniva trasmessa proprio sul sesto canale di Mediaset.

Nel corso delle puntate vedremo dunque non solo la formazione della classe, ma anche le varie lezioni di canto e ballo e il modo di rapportarsi tra i concorrenti. Non mancheranno discussioni e momenti più gradevoli. Insomma sarà un concentrato di emozioni, come ogni anno. Ci sarà modo di conoscere e scoprire tutti i talenti scelti dai professori.

Facendo un piccolo recap dunque:

Le puntate del daytime, dal lunedì al venerdì, saranno trasmesse su Italia 1 alle 19:00.

Il sabato alle 14:10 invece è previsto il consueto pomeridiano.

Ma non solo, perché anche stavolta, sia attraverso il canale WittyTV che su Mediase Play è possibile vedere e rivedere le puntate sia in streaming durante la messa in onda, ma anche in un secondo momento.

In attesa dunque di capire come muoveranno i loro primi passi all’interno dell’Accademia, conosciamo i nomi dei concorrenti della scuola di Amici 20…