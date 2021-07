1 È finita tra Enula e Leo Gassmann

Che succede nella relazione tra Leo Gassmann e la cantante di Amici 20, Enula? Stando a quanto si vocifera, almeno soffermandoci su alcuni indizi, per la coppia sarebbe finita. A portare alla luce la notizia è Il Vicolo delle News, che in questo periodo ha notato un certo distacco.

Qualche giorno fa, parliamo del 22 luglio a Trastevere, uno dei quartieri più amati e famosi della capitale, si è tenuta una cena tra Alberto Urso, che ha festeggiato anche il suo compleanno, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, due ragazze di cui non conosciamo l’identità e Leo Gassmann. Il cantante vincitore di Sanremo Giovani è grande amico del vincitore di Amici 18. Vi chiederete: Enula dov’è finita? In quel momento la cantante si trovava altrove, come vedremo di seguito.

Già questo comunque un primo campanellino d’allarme che lascia pensare come tra i due ci sia qualcosa che non va per il verso giusto. Ma non è finita. Perché Enula ha lanciato qualche frecciatina sui social. La giovane artista di Amici 20 ha postato una foto dove baciava una statua. Ad accompagnare il momento una didascalia: “E dopo un po’ di esperienza, ho scelto le statue”, ha scritto. Che sia un chiaro riferimento alla rottura con Leo Gassmann? E ciò che hanno pensato in tanti a dire il vero.

Storia Instagram – Enula

Tra l’altro controllando i loro profili Instagram abbiamo anche notato che i due non si seguono più a vicenda. Qui lo screen che dimostra ciò che vi stiamo raccontando.

Profili Instagram Leo Gassmann ed Enula

Che dunque il ritorno di fiamma dopo la fine di Amici 20 sia servito a poco? Al momento nessuno dei due si è espresso a riguardo. Entrambi ci tengono alla propria privacy, ma non è escluso possano farlo in seguito! Come vi dicevamo Enula si trovava altrove quella sera. Continua per scoprirlo…