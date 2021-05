Enula Bareggi e Leo Gassman insieme

Dopo l’eliminazione da Amici 20, come ormai ben sappiamo Enula Bareggi è finita al centro del gossip e della cronaca rosa. In molti infatti sapranno che alcuni anni fa la giovane cantante ha avuto una relazione con Leo Gassman, che naturalmente non è passata inosservata. Nonostante fosse sembrato che i due artisti avessero voltato pagina e si fossero lasciati il passato alle spalle, nelle ultime settimane la coppia è stata nuovamente beccata insieme. A quel punto in molti sui social hanno ipotizzato che tra Enula e Leo ci fosse un ritorno di fiamma, che tuttavia non è mai stato confermato da parte dei diretti interessati.

Ciò nonostante recentemente la Bareggi e Gassman sono sempre più vicini e complici. Da poco infatti i due hanno anche ripreso a seguirsi a vicenda sui social, segno dunque che i cantanti hanno riallacciato i rapporti. Adesso però inaspettatamente arriva un nuovo colpo di scena, che sta già facendo discutere i social, e non solo.

Il settimanale Vero infatti ha paparazzato Enula Bareggi e Leo Gassman mentre si scambiavano un tenero e dolce bacio, segno dunque che sono tornati ufficialmente insieme! Attualmente però gli ex protagonisti di Amici e X Factor non hanno ancora commentato il ritorno di fiamma, ma non è escluso che a breve la coppia decida di parlare per la prima volta di quanto accaduto.

Nel mentre proprio Enula si prepara al lancio del suo primo EP, Con(torta), che uscirà il prossimo 21 maggio, e conterrà ben sei tracce. Non resta che attendere per l’arrivo del disco della Bareggi e nel mentre farle un grande in bocca al lupo per la sua carriera.

Novella 2000 © riproduzione riservata.