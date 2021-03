1 I look del secondo serale di Amici 20

Sabato 27 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 20 che ha visto altri due eliminati: Ibla e Leonardo. Tra sfide, polemiche e ovviamente tanta arte tra canto e ballo, c’è stato anche modo di notare gli outfit e i look che professori e allievi hanno sfoggiato. Grazie come sempre al profilo Instagram L’ Armadio Delle Influencers abbiamo i look di alcuni dei protagonisti e i rispettivi marchi. Eccoli tutti.

L’outfit di Arisa

Arisa ha sicuramente sfoggiato un look davvero particolare nella seconda puntata del serale di Amici 20. E a questo si aggiunge anche un nuovo taglio di capelli.

Il completo che indossava è ovviamente personalizzato. Il profilo Instagram riporta che il marchio di questo outfit è Dadamax.

Vediamo gli altri…