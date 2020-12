Chi è Leonardo Lamacchia di Amici 20? Età e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Leonardo Lamacchia, cantante di Amici 20: l’età, Sanremo Giovani, le canzoni e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Leonardo Lamacchia

Nome e Cognome: Leonardo Lamacchia

Data di nascita: 1994

Luogo di Nascita: Bari

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautore e musicista

Fidanzata: Leonardo è single

Figli: Leonardo non ha figli

Tatuaggi: Leonardo ha un tatuaggio sull’avambraccio

Profilo Instagram: @leonardolamacchia

Leonardo Lamacchia età e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Leonardo Lamacchia? Il cantante di Amici 20 è nato a Bari nel 1994. La sua età dunque è di 26 anni. Non conosciamo il segno zodiacale, l’altezza e il peso.

Che altro sappiamo della sua biografia? Leonardo è laureato in disegno industriale presso l’Università degli studi di Bari.

Prima di riuscire a farsi strada nel mondo della musica, Leonardo Lamacchia ha fatto diversi mestieri, dal commesso al barista ecc.

La vita privata

Della vita privata di Leonardo Lamacchia purtroppo non conosciamo tantissimo. Ha una sorella a cui è davvero tanto legato.

Siamo in grado di dirvi che mentre la sua famiglia vive nel capoluogo pugliese, lui si è trasferito qualche anno a Napoli, per poi spostarsi definitivamente a Milano e conquistare il suo sogno: diventare un cantautore e musicista.

E ancora in merito alla sua vita privata non sappiamo se sia o meno fidanzato, crediamo dunque sia, ad oggi, single. Magari ad Amici 20 svelerà qualcosa in più.

Dove seguire Leonardo Lamacchia: Instagram e social

Grazie ad una piccola ricerca sul web siamo in grado di dirvi che è possibile seguire Leonardo Lamacchia sui social. Il cantante di Ciò che resta ha un profilo privato su Facebook, ma anche una pagina ufficiale.

È possibile trovare Leonardo anche su Instagram, dove conta un bel numero di sostenitori. Lamacchia è presente anche su Twitter, sebbene non aggiorni il suo account dal 2017.

Carriera

La carriera di Leonardo Lamacchia ha preso ufficialmente il via nel 2017 con Sanremo Giovani: nel 2017 infatti partecipa alla sezione nuove proposte della kermesse, come vedremo in seguito.

Nel corso del suo percorso artistico, il cantante di Ciò che resta ha avuto il piacere di aprire alcuni concerti di artisti importanti come Ermal Meta.

Nel corso del lockdown, vista la grande difficoltà, Leonardo non ha messo da parte la musica, ma per mantenersi ha svolto diversi lavori, a seguito di un licenziamento. Di supporto sono stati i suoi genitori.

Sanremo Giovani

Come dicevamo, Leonardo Lamacchia non è nuovo al mondo della musica.

I più attenti infatti avranno ricordato la sua esperienza a Sanremo Giovani 2017, quando ha acciuffato la finale, conquistando il quarto posto. Qui ha presentato il brano ‘Ciò che resta’.

Canzoni

Tra le canzoni già scritte da Leonardo Lamacchia, eccone alcune in elenco, contenute nel suo primo disco ‘Ciò che resta’, che dà il nome anche al singolo:

Ciò che resta

È saltato pioggia

Uomo a metà

Giulia dorme

Le chiavi del mio mondo

Leonardo Lamacchia ad Amici 20

Dopo Sanremo Giovani, Leonardo ha provato ad entrare nella scuola di Amici ma senza successo.

Con la nuova edizione del talent, Lamacchia ha deciso di ripresentarsi ai provini di Amici 20, con la sua canzone, ‘L’appuntamento’.

Casting che fortunatamente ha superato nel migliore dei modi, andandosi così ad aggiungere agli altri concorrenti di questa edizione.

I concorrenti di Amici 20

In tutto sono 15 i concorrenti della nuova edizione di Amici 20. Anche quest’anno troviamo due categorie ben distinte: canto e ballo.

A differenza degli altri anni, in cui la classe fin da subito si trovava divisa in due gruppi, stavolta la produzione ha deciso di far gareggiare gli alunni singolarmente. Si torna un po’ ai vecchi tempi.

Così ogni cantante e ballerino dovrà dunque concentrarsi sul proprio percorso nella scuola e dare il massimo per poter conquistare la maglia del Serale. Come in ogni edizione che si rispetti, infatti, fin dal giorno 1 i ragazzi hanno come obiettivo quello di superare tutti gli step, esami di sbarramento compresi, per poter proseguire il proprio cammino.

Ma andiamo a conoscere insieme tutti i cantanti e i ballerini in gara…

Cantanti

Al momento sono 10 i cantanti di questa edizione di Amici 20. Ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti:

Ballerini

Per quanto riguarda i ballerini di Amici 20, invece, ritroviamo i seguenti concorrenti:

Ora che abbiamo tutti i nomi della classe, conosciamo i professori che fanno parte dell’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi

I professori di Amici 20

Una delle tante novità di questa edizione di Amici 20 riguarda proprio il cast. Dopo l’addio di Andrea Muller tra i professionisti, anche gli insegnanti a lasciare il posto Timor Steffens per il ballo e Stash dei The Kolors per il canto.

Maria De Filippi oltre ad alcune riconferme, ha voluto arruolare quindi due nuove new entry di spessore. Partiamo dai docenti di canto:

Mentre invece per il ballo abbiamo:

Il percorso di Leonardo Lamacchia ad Amici 20

In data 14 Novembre 2020 abbiamo avuto il piacere di conoscere la formazione della classe di Amici 20. Tra i concorrenti prescelti, come abbiamo visto, c’è anche Leonardo Lamacchia.

Come proseguirà il suo percorso nella scuola già famosa d’Italia? Al momento è difficile a dirsi, ma il ragazzo sembra essere piuttosto motivato!

A Leonardo facciamo un grande in bocca al lupo e ci auguriamo possa difendere al meglio il suo posto nella scuola.

Riassunto puntate

Lamacchia ha molto impressionato Rudy Zerbi e Arisa durante la sua performance nella prima puntata del pomeridiano, quando si è formata la classe di Amici 20. Questo ha così spinto i due professori a offrirgli un banco. Ad essere rimasta particolarmente sorpresa è stata Arisa, che ha riconosciuto in lui un qualcosa in più rispetto ai video visti. Anna Pettinelli, invece, ha preferito virare su altro.

Leonardo Lamacchia è riuscito a difendere il suo posto nella scuola, dopo che Arisa l’ha messo in discussione, mandandolo in sfida.

Intanto Leonardo continua ad ottenere consensi da parte dei professori, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News. Durante la quarta puntata il suo inedito ‘Via Padova’ è molto piaciuto.

Novella 2000 © riproduzione riservata.