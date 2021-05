1 Gli ascolti di Amici 20

L’ultimo atto di Amici 20, andato in onda ieri su Canale 5 con il trionfo di Giulia Stabile, in base ai dati forniti da Davide Maggio, ha ottenuto uno share del 33,49% con ben 6.667.000 spettatori. La trasmissione ha infranto record pazzeschi!

La finale è la più vista, seconda solo a quella della settima edizione in cui a portare a casa il trofeo fu il cantante sardo Marco Carta (QUI TUTTI I VINCITORI). Quell’anno Amici ottenne il 35,38% di share con 7.187.000 spettatori, come riportato dal medesimo sito.

In questa gallery però vogliamo fare un confronto generale degli ascolti della fase serale di Amici 20 rispetto a quelli delle passate edizioni. Anche qui è record. Vediamo perché…

I record di Amici 20, imbattibile negli ultimi 4 anni

Amici 20 e le ultime 3 edizioni

In generale l’intera fase serale di Amici 20 è stata la più seguita di sempre, seconda solo a quella della settima edizione, come vedremo in seguito.

I dati forniti da Wikipedia ci raccontano che questa stagione del talent show ha raccolto una media di 5.848.000 telespettatori, per uno share pari al 28,19%.

Come si vede dal grafico le edizioni precedenti hanno avuto un impatto inferiore nel pubblico. Ma le altre come saranno andate? Scopriamolo insieme!