1 Rosa e Riccardo si sono baciati ad Amici 20?

Finito ormai da più di un mese Amici 20, i ragazzi che hanno partecipato ogni tanto intrattengono i propri fan con dirette, vecchie foto, video e curiosità inedite. Ciò che ultimamente interessa molto gli utenti del web sono le foto e i video del Capodanno che gli allievi hanno passato tutti insieme in casetta. E che la produzione di Amici 20 non ha mostrato?

Sappiamo che hanno ovviamente festeggiato, che si sono vestiti anche in modo eccentrico e che si sono divertiti tantissimo. Ricordiamo infatti di recente i video della vincitrice Giulia Stabile tra balletti e momenti ironici. Oggi è toccato ad Enula pubblicare, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, un video inedito della festa. In particolare la cantante ha messo la ripresa del countdown e dello scoccare della mezzanotte.

Proprio dopo lo scoccare della mezzanotte si vedono due allievi baciarsi. E se pensate che si tratti di Giulia e Sangiovanni (che invece all’inizio hanno preservato il loro rapporto lontano da occhi indiscreti), la risposta è no. Stiamo parlando di Rosa e Riccardo. Sì, avete capito bene, non era Deddy, ma il ballerino che poi ha perso la sfida contro Alessandro Cavallo (entrato nella scuola a gennaio). Ecco il video pubblicato da Enula:

Se non riuscite a notare niente (Rosa è quella con il grande cappello nero sulle gradinate), un utente su Twitter ha zoomato il video proprio su Rosa e Riccardo:

Dai daytime avevamo capito che Riccardo avesse un certo interesse per Rosa, però sembrava che lei non corrispondesse il sentimento, se non in amicizia. Poi il ballerino è uscito e lei in un secondo momento si è avvicinata a Deddy.

A tal proposito, ricordiamo cosa è successo tra loro e le dichiarazioni della ballerina…