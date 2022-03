Gli ascolti della prima puntata di Amici 21

Poche ore fa su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 21! Tante sono state le emozioni alle quali abbiamo assistito e ben due sono stati gli allievi già eliminati: Alice e Giò Montana. Nel corso delle tre manche i cantanti e i ballerini si sono sfidati senza sosta, cercando di portare a casa il punto della vittoria. Non sono mancate anche le liti, in particolare tra Alessandra Celentano e la giuria, a causa di Serena. Come ben sappiamo da mesi l’insegnante di classico si scaglia contro la ballerina per via della sua fisicità. Nel corso della serata così a criticare in particolare la Celentano è stato Stefano De Martino, che ha lanciato una stoccata alla maestra.

Nel mentre sembrerebbe che il pubblico abbia particolarmente apprezzato la prima puntata del Serale. Poco fa infatti sono stati rilasciati gli ascolti della serata, e naturalmente il talent show ha sbaragliato la concorrenza. Il programma di Maria De Filippi è stato infatti seguito da ben 4.507.000 spettatori, per uno share pari al 25,83%. Ma andiamo a scoprire il confronto con gli altri anni.

Nonostante gli ottimi ascolti della prima puntata del Serale di Amici 21, quello registrato ieri non è il dato più alto nella storia del talent show. Solo lo scorso anno infatti la prima puntata totalizzò ben 6.016.000, con uno share del 28,73%. La 19esima edizione invece durante la prima serata ottenne 3.778.000 spettatori, e uno share del 19,82%. E ancora la 18esima edizione registrò 4.096.000 spettatori, e uno share pari al 22,23%.

Di certo dunque quella di ieri sera è stata una delle prime puntate più seguite degli ultimi anni. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.