Chi è Alice Del Frate di Amici 21? Età, altezza e Instagram

Tutte le informazioni su Alice Del Frate, ballerina di Amici 21, dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera da ginnasta e come seguirla su Instagram.

Chi è Alice Del Frate

Nome e cognome: Alice Del Frate

Luogo di nascita: Sacile (Pordenone)

Data di nascita: 15 ottobre 2001

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ginnasta e ballerina

Fidanzato: Alice dovrebbe essere single

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @alicedelfrate

Alice Del Frate età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Alice, ballerina entrata nella scuola di Amici 21, di dov’è, il suo cognome e quanti anni ha. Alice Del Frate è nata a Sacile, in provincia di Pordenone, il 15 ottobre 2001. Ha quindi 20 anni di età ed è del segno zodiacale della Bilancia. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso non abbiamo informazioni a riguardo. Parlando dei tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Passiamo adesso agli studi, dopo aver preso il diploma, ha scelto intraprendere la carriera universitaria. Infatti attualmente è iscritta al secondo anno dell’Università degli studi di Udine presso la facoltà di Architettura.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Alice Del Frate, ballerina di Amici 21, non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo quindi se Alice ha un fidanzato o è single. Però guardando un po’ i suoi profili social sembra non essere impegnata con nessuno.

A parte questo, sappiamo che caratterialmente è una persona un po’ timida e che ci mette un po’ ad aprirsi. È molto più brava ad esprimersi attraverso la danza e la ginnastica. Alice è una ragazza molto precisa e meticolosa, ben inquadrata. E quando si prefissa un obiettivo, fa di tutto per raggiungerlo.

Dove seguire Alice Del Frate: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Alice De Frate, come possiamo seguirla sui social? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha un ottimo seguito.

Nell’account troviamo alcune sue informazioni personali nella sezione biografia e poi tutto è incentrato sulla ginnastica e la danza.

La maggio parte dei post riguardano la ginnastica ritmica, mentre tante storie in evidenza sono sulla danza.

Carriera

Vediamo adesso la carriera di Alice Del Frate prima di arrivare ad Amici 21. Lei nasce come ginnasta agonista. Infatti da anni lei fa ginnastica ritmica. A tal proposito, ha partecipato a molte gare nazionali e in particolare nella specialità del cerchio. Attualmente gareggia nel campionato di Serie A 1.

Nonostante sia arrivata ad alti livelli, Alice ha voluto provare la strada della danza, sua grande passione sin da piccola. Così, parallelamente la suo impegno sportivo, si è messa a fare alcuni stage e a prendere qualche lezione. Ma, come lei stessa ha ammesso, non ha mai approfondito questa diciplina. Ha scelto, però, di buttarsi in questa strada poiché ha sentito il bisogno di liberarsi da certe rigidità.

Alice Del Frate ad Amici 21

Alice Del Frate nel 2022 ha scelto di fare i provini per Amici 21 (edizione iniziata a settembre del 2021 nella categoria ballo ed è stata apprezzata da tutti e tre i professori. Così, su accetazione di tutti gli insegnanti e della produzione, le è stato dato un banco.

A questo punto, è andata a colloquio con i tre insegnanti di ballo e, dopo un’attenta riflessione, ha scelto di entrare nel team di Alessandra Celentano.

Gli allievi di Amici 21

Nella scuola di Amici 21 ci sono molti allievi, divisi tra ballo e canto. Le sfide per i ragazzi sono però sempre dietro l’angolo e prima del serale la classe potrebbe cambiare molto spesso. Ecco chi sono gli allievi.

Canto

Ballo

Il percorso di Alice ad Amici 21

Alice Del Frate è ufficialmente entrata nella scuola di Amici 21 a partire dalla puntata andata in onda domenica 9 gennaio 2022. Si è esibita in studio e Alessandra Celentano ha detto di volerla nella scuola. Quindi ha proposto o una sfida con un allievo degli altri professori di ballo oppure l’aggiunta di un banco. Poiché sia Veronica Peparini che Raimondo Todaro si sono detti interessati ad Alice, ma non disposti a perdere un allievo, è stato aggiunto un banco.

Alice ha quindi parlato con tutti e tre i professori e alla fine ha scelto di diventare allieva della maestra Celentano. Si è messa da subito a lavoro e nella puntata del 16 gennaio ha portato una coreografia che è piaciuta alla sua insegnante. Ma le ha detto che devo ancora lavorare per togliersi totalmente il movimento da ginnasta. Riuscirà ad arrivare al serale?

