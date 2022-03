Accesa discussione tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino nella prima puntata del Serale di Amici 21 per il fisico di Serena.

L’acceso litigio tra Alessandra Celentano e la giuria

È partito sabato 19 marzo il Serale di Amici 21 e tra eliminazioni, esibizioni e guanti di sfida non sono mancate le polemiche. Parliamo soprattutto di un acceso litigio che c’è stato tra Alessandra Celentano e la giuria e soprattutto con Stefano De Martino. Il motivo? Il fisico della ballerina Serena.

Tutto è partito nella seconda manche quando la squadra Zerbi/Celentano ha messo Carola contro Serena con il guanto di sfida sulle linee e la fisicità. Dopo le esibizioni di entrambe ballerine, i giudici hanno dato il punto all’allieva di Todaro, poiché considerata più convincente.

Da questo responso la maestra Alessandra Celentano non l’ha presa bene e si è arrabbiata, soprattutto con Stefano De Martino. Ha sottolineato il fatto che si dovessero guardare le linee e la fisicità e secondo lei Serena non le ha.

A questo punto è partita una discussione che ha visto l’attuale conduttore TV difendere il fisico della ballerina di Raimondo. Non era per niente d’accordo sul giudizio che la maestra ha nei confronti della ragazza. Potte vedere il video di quanto successo QUI. Come si vede, la discussione è andata avanti coinvolgendo anche Lorella Cuccarini. E De Martino ha concluso la discussione con una frase ad effetto che ha fatto ridere tutti: “Errare è umano, perseverare è Celentano”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.