La nuova tronista di Uomini e Donne

Siamo nel pieno della stagione di Uomini e Donne, e solo poche ore fa si è svolta la registrazione di una nuova puntata del dating show, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Come ci svelano le anticipazioni, riportate della pagina Instagram “Uomini e Donne Classico Over”, è stata finalmente presentata la nuova tronista del Trono Classico, dopo le scelte di Andrea Nicole Conte e di Roberta Giusti di qualche mese fa. Tuttavia al momento non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solo che il suo nome è Veronica e che proprio ieri ha dato via al suo percorso.

Sempre per quanto riguarda il Trono Classico, Matteo ha fatto un’esterna con Federica e una Valeria e ha baciato entrambe le corteggiatrici. Durante l’uscita con Federica le ha presentato il suo cane Bruce. Di Luca invece non si è parlato.

Per quanto riguarda il Trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che Ida Platano e Alessandro hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro frequentazione, dopo i numerosi alti e bassi delle ultime settimane. Nuova esterna anche per Armando Incarnato, che è uscito con ben due Dame: Anita e Alessandra. Anche Gemma Galgani è uscita con Franco e tra i due è scattato il bacio!

Non resta che attendere dunque la messa in onda della puntata, e attendere per avere ulteriori informazioni in merito alla nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

