1 Reunion per i due ex ballerini di Amici 21

Sono trascorse diverse settimane da quando Amici 21 è terminato con la vittoria di Luigi Strangis. Come sappiamo due degli allievi più amati di questa edizione sono stati senza dubbio Carola Puddu e Michele Esposito, entrambi alunni di Alessandra Celentano. I due ballerini fin dal primo momento hanno conquistato il cuore del web e del pubblico con il loro immenso talento. Più volte nel corso del Serale la Puddu ed Esposito si sono anche esibiti insieme, lasciando tutti senza fiato. Nel mentre dopo la fine del talent show sono arrivate grandi opportunità per i due artisti. Carola infatti è stata assunta al Balletto di Roma, e tra qualche mese debutterà nello spettacolo Giulietta e Romeo, dove vestirà i panni della protagonista. Poco fa però è arrivata una notizia che non è passata inosservata.

Dopo Amici 21 infatti Carola Puddu e Michele Esposito torneranno a ballare insieme! A svelarlo è stata proprio la ballerina sui social. Ma quando e dove rivedremo i due ballerini fianco a fianco? Gli ex allievi di Alessandra Celentano si esibiranno insieme il prossimo 27 agosto a Cervia in occasione del gala in onore di Carla Fracci. Queste le dichiarazioni di Carola in merito:

“Con grande gioia finalmente vi posso annunciare che tornerò a ballare insieme a Michele il 27 agosto a Cervia. Balleremo al gala in onore di Carla Fracci. Grazie a Kledi per averci invitati”.

Tra poche settimane dunque Carola Puddu e Michele Esposito dopo Amici 21 torneranno a ballare insieme e di certo i fan attendono già con ansia questo momento. Nel mentre solo qualche giorno fa a confermare il suo ritorno come professoressa di canto per la prossima edizione del talent show è stata Lorella Cuccarini. Rivediamo le sue parole.