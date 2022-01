Amici 21, ecco cosa vedremo nella puntata speciale di domenica 30 gennaio

1 Una puntata speciale di Amici 21

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato che questa settimana non è avvenuta alcuna registrazione di Amici 21. Essa si sarebbe dovuta svolgere nella giornata di mercoledì. All’inizio è stata rimandata, poi il pubblico non ha ricevuto altre comunicazioni. Si è iniziato a pensare che potesse avvenire in diretta, magari per far votare il pubblico a casa una gara di inediti degli allievi cantanti, ma niente di tutto questo.

Ha iniziato a girare voce che alcuni dei ragazzi della scuola fossero positivi al Covid. Poi alla fine è stato detto che invece c’erano molti positivi tra i ballerini professionisti. Tra commenti vari degli utenti, non totalmente convinti di questi motivi, si è comunque arrivati alla conclusione che non ci sarà nessuna puntata in studio questa settimana.

Poiché alle 14 è comunque previsto un appuntamento con Amici 21, cosa va in onda domenica 30 gennaio? Grazie ad un post sul suo profilo Instagram di Elisabetta Soldati, braccio destro di Maria De Filippi, abbiamo finalmente qualche informazione più chiara.

Come detto non ci sarà la classica puntata in studio con gare di canto, esibizioni dei ballerini, rinconferma delle maglie e via dicendo. Non ci sarà proprio la puntata in studio. Al suo posto ci sarà una puntata speciale in cui gli allievi di quest’anno racconteranno il loro percorso nella scuola fino a questo momento. In particolare sembra che vedremo per ognuno i momenti più belli, ma anche più significati con proprio le loro voci che racconteranno quanto vissuto.

Sarà questo un modo per conoscere meglio cantanti e ballerini di questa edizione, magari scoprendo qualche curiosità che non abbiamo mai visto e qualche segreto della vita privata di ognuno di loro.

Cambiamenti, però, ci sono anche nella messa in onda. Vediamo meglio tutti i dettagli…