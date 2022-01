1 Amici 21 non va in onda domenica?

In queste ore non si parla d’altro che di Amici 21. Solo nella giornata di ieri vi avevamo svelato che la prossima puntata, quella che dovrebbe andare in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio, è a rischio. Secondo voci di corridoio infatti ci sarebbero alcuni positivi all’interno della scuola, tuttavia le dicerie in merito sono state contrastanti. Mentre secondo alcuni ad ammalarsi sarebbero stati alcuni allievi, secondo altri a contrarre il virus sarebbero stati alcuni ballerini professionisti. In più la registrazione prevista per mercoledì 26 gennaio è stata improvvisamente cancellata, e per questo motivo si è ipotizzato che il talent show non sarebbe andato in onda.

Adesso a svelare ulteriori retroscena su quello che starebbe accadendo è Dagospia. Secondo il ben informato portale sembrerebbe che la puntata di Amici 21 prevista per domenica sia slittata proprio a causa di alcuni professionisti che sarebbero positivi al Covid. Ma non solo. Dagospia ha anche sapere che Canale 5 al posto dell’appuntamento settimanale col talent show manderà in onda uno speciale sui ragazzi. Questo quanto si legge in merito:

“IL VIRUS SBARCA AD “AMICI”: CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO”.

Non resta che attendere dunque ulteriori news su quello che starebbe succedendo ad Amici 21. Nel mentre rivediamo cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata, quando Maria De Filippi ha svelato che uno dei cantanti italiani più noti e amati anni fa venne scartato ai casting.