L’omaggio di Crytical ad Amici 21

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21 e anche oggi per gli allievi non mancano le emozioni. I cantanti e i ballerini infatti hanno consegnato le loro maglie alla produzione, ricevendo in cambio le felpe del Serale. I ragazzi infatti a partire da questo momento settimana dopo settimana dovranno difendere la maglia fino alla fine per poter sperare di accedere alla fase finale del talent show.

Come se non bastasse proprio i cantanti oggi hanno affrontato l’ennesima gara Cover, stavolta giudicata da Gerry Scotti. Quando però è toccato a Crytical esibirsi è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha emozionato il web e il pubblico.

L’allievo di Anna Pettinelli ha infatti deciso di cantare “Aquiloni”, canzone di Michele Merlo, che come è ben noto è morto solo qualche mese. L’omaggio di Crytical ad Amici 21 ha commosso gli utenti sui social, che naturalmente hanno immediatamente commentato la performance.

Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla scomparsa di Mike Bird, il giovane artista è ancora nel cuore dei fan del talent show di Maria De Filippi, e ancora una volta ci uniamo nel ricordare il cantante con caloroso affetto.

