1 La confessione di Giucas Casella

In queste ore a fare una confessione su Barù è stato nientemeno che Giucas Casella. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo da quando il nipote di Costantino della Gherardesca ha varcato la porta rossa ha immediatamente attirato l’attenzione del web, e non solo. Nelle ultime settimane infatti a mostrarsi interessata verso Barù è stata proprio Jessica Selassié. A quel punto in molti hanno iniziato a sperare che tra i due potesse nascere un flirt. Tuttavia proprio il gieffino sembrerebbe aver stroncato sul nascere la conoscenza. Qualche giorno fa però proprio Giucas si è trovato a chiacchierare con Barù e nel corso della discussione l’illusionista ha chiesto al suo compagno di avventura da quale Vippona sia attratto.

Ieri sera come se non bastasse Giucas Casella ha così confessato a Soleil Sorge quale ragazza piace davvero a Barù, e a sorpresa il gieffino ha fatto il nome proprio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne! L’influencer a quel punto è rimasta piacevolmente sorpresa, e ha promesso che il segreto resterà tra lei e Giucas. Queste le parole di Casella (e QUI per il video):

“Ho chiesto a Barù quale ragazza gli piacesse. Indovina che mi ha detto? Sei tu. Veramente. Resta tra noi due”.

Che dunque nei prossimi giorni possa esserci un avvicinamento tra Soleil Sorge e Barù? Oltre alla confessione fatta a Giucas Casella, solo qualche giorno fa il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato del suo orientamento sessuale, facendo delle rivelazioni inedite. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.