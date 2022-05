1 Gio Montana e Alice dopo Amici 21

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Amici 21, durante la quale sono stati eletti i finalisti di questa edizione. A sorpresa ad accedere all’ultima puntata sono stati ben sei allievi, che hanno così ottenuto la maglia dorata. Parliamo di Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena e Albe, che la prossima settimana si sfideranno tra loro per conquistare il primo posto. A breve dunque scopriremo chi sarà a vincere questa lunghissima edizione, che sta tenendo compagnia al pubblico da settembre. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere il web.

Inaspettatamente infatti Gio Montana e Alice, che come sappiamo hanno preso parte al talent show quest’anno, venendo entrambi eliminati durante la prima puntata del Serale, si sono mostrati insieme sui social! Il cantante ha infatti postato uno scatto che ha attirato l’attenzione, in cui i due sembrerebbero apparire vicini e complici.

A quel punto i più maliziosi del web si sono convinti che dopo Amici 21 Gio Montana e Alice abbiano iniziato una relazione e che stiano insieme. Attualmente però non ci sono ancora conferme da parte dei diretti interessati e non è da escludere dunque che tra il cantante e la ballerina ci sia soltanto una semplice amicizia.

In attesa di saperne di più, in queste ore a parlare per la prima volta è stato Dario, che solo ieri sera stato eliminato dal talent show e ha dovuto lasciare il programma a pochissimi giorni dalla finale. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.