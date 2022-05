Amici 21 Serale, ecco chi è stato eliminato in semifinale

Gli eliminati della semifinale di Amici 21

In onda questa sera, sabato 7 maggio l’ottava puntata di Amici 21, cioè la semifinale. Proprio come lo scorso anno, ci sono tre manche (due di canto e una di ballo) e il vincitore di ognuna va a formare i primi tre finalisti. Mentre tra i restanti quattr,o due finiscono in finale e gli altri sono eliminati. Grazie alle anticipazioni uscite alcuni giorni fa, sappiamo cosa è successo in studio, quindi se non volete SPOILER prima della fine della messa in onda, non continuate a leggere.

Per la prima manche, quella di canto, sono stati schierati Albe, Luigi e Sissi e quest’ultima ha vinto. Quindi è partitala squadra Cuccarini/Todaro. Alla fine delle tre sfide ha vinto proprio Sissi e tra lei e Alex la giuria ha scelto di mandare direttamente in finale la cantante.

Passiamo alla seconda manche, quella di ballo, in cui si sono esibiti Michele, Dario e Serena. La giuria ha premiato il primo, quindi la squadra Zerbi/Celentano ha iniziato le sfide. Alla fine delle tre ha vinto proprio Michele che quindi è stato il secondo finalista. Per la terza manche, nuovamente di canto, si sono esibiti i restanti tre cantanti e questa volta è stato premiato Luigi. Le sfide in questo caso sono state quattro, poiché dopo le prime tre ogni cantante aveva un punto. Dopo la quarta sfida, proprio Luigi si è aggiudicato il terzo posto nella finale di Amici 21.

A questo punto Albe, Alex, Dario e Serena si sono esibiti di fronte alla giuria. Essa è stata chiamata a scegliere due da far arrivare in finale, mentre gli altri due verranno eliminati. Finite le esibizioni, tutti gli allievi sono stati rimandati in casetta ed è qui che Maria De Filippi ha riferito loro il verdetto.

