Ecco il cambiamento che ha fatto l'ex allievo di Amici 21 Guido Sarnataro. Il nuovo look del ballerino. La foto

Ad Amici 21, la passata edizione. aveva fatto il suo ingresso il giovanissimo ballerino Guido Domenico Sarnataro. Lui proveniva da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ed è arrivato carico di sogni e speranze nell’ottobre del 2021. Tra i giudici presenti riesce a colpire subito Alessandra Celentano, la quale nota subito del grande potenziale. Diverse volte, purtroppo, è stato mandato in sfida da Veronica Peparini e anche Raimondo Todaro gli ha fatto alcune critiche.

Più di una volta, inoltre, il danzatore ha affermato davanti ai suoi compagni di non sentirsi molto apprezzato all’interno della scuola. Questo ha portato a un confronto con Alessandra Celentano, la quale nel frattempo ha cominciato a cambiare idea ammettendo di avere qualche dubbio su di lui. Purtroppo, nonostante la maestra voglia dargli del tempo per esprimere il potenziale inespresso, Guido viene eliminato in una sfida pomeridiana. Nella giornata del 5 dicembre 2021, infatti, al suo posto entra Cristiano.

Oggi l’ex allievo di Amici 21 ha fatto altre esperienze ed è cambiato anche molto sotto il punto di vista dell’aspetto fisico. Ha, infatti, rinnovato il suo look. Se all’interno del talent lo abbiamo visto sempre con una faccia pulita e i capelli abbastanza corti, oggi è tutto il contrario. Dalle foto qui sotto, prese dal suo profilo Instagram, possiamo notare che si è fatto crescere molto la barba. Anche la chioma bionda si è allungata. Nel suo feed troviamo tanti altri scatti.

