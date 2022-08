Tina e Gianni fuori da Uomini e Donne?

Ormai sono anni che vediamo sulle poltrone degli opinionisti a Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il programma potrebbe non essere più lo stesso se uno di loro o addirittura entrambi se ne andassero. Questa, però, è una possibilità alla quale ci mette di fronte una recente indiscrezione. Secondo quanto riporta anche il sito Napolike, per esempio, l’ipotesi di un addio sarebbe sempre più concreta. I due, infatti, sarebbero stati scelti come opinionisti della versione Vip del dating show, la quale dovrebbe prendere vita nei prossimi mesi.

Per tale ragione non avrebbero più tempo per la striscia quotidiana. Stando ai rumor che circolano sul web dovrebbe avere inizio nel 2023 e come conduttrice sarebbe stata scelta Silvia Toffanin: “Arriva la versione Vip? Mediaset insieme a Maria De Filippi sta pensando ad una nuova programmazione in versione Vip che punterebbe alla prima serata di Canale 5. […] Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio“. Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio e non c’è nulla di certo.

Fatto sta che sul web hanno iniziato anche a farsi strada i possibili sostituti di Gianni e Tina a Uomini e Donne. La prima sarebbe Giulia De Lellis, influencer amata e molto seguita sui social che ha partecipato diversi anni fa proprio a questo show. Otre a lei, però, ci potrebbe essere anche Lorenzo Riccardi. Lui è un ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi. In studio ha trovato l’amore grazie a Claudia Dionigi e oggi stanno aspettando il loro primo figlio.

Non sappiamo se qualcosa di ciò che abbiamo scritto si avvererà oppure no. Sembra, però, molto improbabile che Tina e Gianni possano lasciare il loro ruolo anche se per un trasferimento nella versione Vip. Vedremo cosa accadrà. Seguiteci per non perdervi tante altre news.

