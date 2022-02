Amici 21 torna nel segno della rissa: Anbeta vs Peparini, Todaro vs Celentano, Christian in lacrime (VIDEO)

1 Litgi tra i professori ad Amici 21

Il ritorno in TV di Amici 21 ha visto molti litigi e vere e proprie risse. Dopo l’accesa discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano a inizio puntata, dove sono volate parole grosse, si è arrivati anche ad altre discussioni. E così si sono ritrovate coinvolte anche Veronica Peparini e Anbeta, chiamata per giudicare una gara dei ballerini. In tutto questo, l’allievo Christian si è ritrovato in lacrime. Ma andiamo per ordine.

Tutto è partito da due gare scelte dalla Celentano sulla versatilità, quindi i ragazzi doveva fare una coreografia che passava da uno stile ad un altro. Christian ha chiesto se ci fosse anche la break-dance (cioè il sui stile) e da lì è partito un battibecco tra la Peparini e la Celentano. Ecco il video di quanto accaduto:

Dopo le esibizioni di Christian, Carola e Alice, c’è stato un piccolo battibecco tra Veronica Peparini e Anbeta proprio per Alice. In realtà è stata un’incomprensione tra l’insegnante e la giudice. Ecco quello che è successo:

Dopo anche le esibizioni di Dario e Serena, Anbeta ha fatto la sua classifica e l’ultimo era Christian che ha fatto un’esibizione chiesta dalla Celentano. Anche da qui sono scattate le polemiche. Ecco cosa è successo…