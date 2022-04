1 Luca Jurman vs i professori di Amici 21

Mancano poco più di due settimane alla finale di Amici 21 e finalmente a breve scopriremo chi vincerà questa edizione del talent show. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Luca Jurman infatti, ex amatissimo insegnante del programma, nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo Tv si è duramente scagliato contro alcuni professori del talent show, in particolare contro Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Già qualche settimana fa proprio Jurman si era schierato contro la trasmissione, e adesso, come riporta GossipeTv, ha affermato:

“Siccome a giudicare e a valutare i talenti ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze, questi talenti non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato. […] In trasmissioni come The Voice, all’estero, ci sono artisti del calibro di Tom Jones e Jennifer Hudson, mentre in Italia ad Amici ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. […] La Pettinelli va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”.

Ma non solo. Luca Jurman infatti ne ha anche per Rudy Zerbi, professore di canto ad Amici 21. Queste le sue dichiarazioni:

“Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita. […] Sono insegnanti pseudo titolati che definiscono geni allievi che in realtà non lo sono, ma che poi si illudono di esserlo”.

Nel mentre qualche giorno fa è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 21, che si è conclusa con l’eliminazione di LDA. Andiamo a rivedere le prime parole del cantante dopo la sua uscita dal talent show.