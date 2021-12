1 Momento difficile per Christian di Amici 21

Siamo ormai entrati nel vivo di Amici 21 e il pubblico ha imparato a conoscere bene gli allievi di questa nuova edizione. Attualmente i cantanti e i ballerini sono reclusi in casetta, dove trascorreranno tutte le festività natalizie. A partire da gennaio il talent show tornerà su Canale 5 e finalmente inizierà la tanto attesa corsa al Serale. La fase finale del programma inizierà a metà marzo, tuttavia nelle prossime settimane i concorrenti dovranno dare il massimo per sperare di accedervi. Senza dubbio tra gli allievi più amati di quest’anno c’è Christian, che come sappiamo è sotto la guida di Raimondo Todaro.

Settimana dopo settimana il ballerino di Amici 21 ha conquistato il cuore del pubblico, diventando in breve uno dei volti più seguiti. Tuttavia queste non sono ore facili per Christian. Sua mamma infatti con un post sui social ha annunciato la morte del suo cane Joy. Queste le sue dichiarazioni:

“Caro amore mio mi hai spezzato il cuore oggi, soffro tantissimo, un dolore indescrivibile. Angelo mio buon arcobaleno. Joy amore mio ti amo e ti amerò per sempre piccolo mio. Non mi rassegnerò. facilmente, la vita è cosi ingiusta. Joy il mio cuore soffre tantissimo, un giorno ci rincontreremo in cielo. La tua mamma”.

Naturalmente gli utenti sul web si sono immediatamente uniti al dolore di Christian e della sua famiglia. Il ballerino di Amici 21 tuttavia al momento non potrà fare ritorno a casa e dovrà rimanere in casetta. A breve infatti l’allievo di Raimondo Todaro dovrà focalizzarsi sul Serale, con la speranza di poter accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. A lui però inviamo un forte e caloroso abbraccio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.