Il Natale degli allievi di Amici 21

Si tanno avvicinando le feste di Natale. I ragazzi di Amici 21, purtroppo, però, dovranno rassegnarsi perché dovranno passarle all’interno della casetta del programma. Il motivo? Molto semplice: il Coronavirus. Il virus, infatti, è ancora in circolazione e la produzione vuole evitare che i ragazzi e tutti colori che lavorano per il programma vengano contagiati. Il metodo più sicuro è sicuramente quello di far passare le festività agli studenti in casa tutti insieme.

Sicuramente saranno tristi di non poter passare il tempo con i loro famigliari o i loro amici. Fatto sta che alcuni di loro saranno al settimo cielo di poter stare insieme. Parliamo, per esempio, di Albe e Serena oppure Dario e Sissi. Questi, infatti formano delle coppie. Altri due che, potenzialmente, potrebbero essere felici di stare a contatto per più tempo saranno Alex e Cosmary. Proprio loro, infatti, sembrano si siano avvicinati molto nell’ultimo periodo. La loro complicità, per molti, è evidente. Staremo a vedere che cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

Amici 21, ad ogni modo, si fermerà e darà una sosta agli allievi. Ai ragazzi, ballerini e cantanti, infatti, avranno la possibilità di prendersi una pausa già a partire dal 23 dicembre 2021. Da quel momento, perciò, si fermeranno i daily in onda su Canale 5. Questi e le dirette della domenica pomeriggio, poi, riprenderanno a partire dal mese di gennaio 2022. Non ci resta che attendere. Non sappiamo, ad ogni modo, se agli studenti verrà comunque concesso di allenarsi durante queste vacanze natalizie. Lo sapremo soltanto nel nuovo anno.

L’ultima puntata del pomeridiano di Amici, per il 2021, è andata in onda il 19 dicembre 2021 e la prossima si prevede che verrà trasmessa subito dopo le festività. Di conseguenza si parla, presumibilmente, del 9 gennaio 2022. Staremo a vedere. Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news.

