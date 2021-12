1 La dichiarazione di Alessandro Basciano

Dopo i loro abbracci notturni, Alessandro Basciano e Soleil Sorge si sono ritrovati a parlare di questo momento negli scorsi giorni. L’influencer, infatti, aveva affermato di non ricordarsi di averlo fatto e di non essersene resa conto:

Ci sta, cioè capisci? Ci sta che mi sveglio e mi giro così perché ho detto: ‘Oh, scusa’. No, vabbè, i sogni alla fine sono cose che succedono in due istanti, quindi… Subconsciamente ci siamo abbracciati così e mi sono svegliata in quel momento lì… Ho detto: ‘Oh, sh*t’. Comunque è stato piacevole. Poi però avevo il dubbio se fosse successo realmente oppure era parte del mio sogno e quindi non capivo la cosa. Ho pensato: ‘Non so se chiederglielo e rendere la situazione imbarazzante oppure parlarne e chiarire la cosa. Vabbè parliamone così svisceriamo la cosa’.

Ale: "Non gioco, perchè se mi piace una persona mi piace"

Soleil: "Quindi ti piace qualcuna?"

Alessandro: "Ma secondo te, tu non mi piaci?"

Soleil: "Io sono fuori dai giochi"

Ale: Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte."

In queste ultime ore, però, Alessandro Basciano ha fatto una rivelazione a Soleil, dichiarando abbastanza esplicitamente che lei a lui piace: “Tu sei una persona innamorate e poi se ti va di giocare giochi. Io non ho nessuno fuori, non gioco, però… Non gioco, ti giuro. Perché se mi piace una persona mi piace“. L’infliuencer allora gli chiede in maniera molto diretta se gli piace qualcuno e lui replica sorridendo: “Sei sveglia, sei furba… Ma secondo te tu non mi piaci? In generale sei una persona che sa parlare, se sveglia, sei forte, capito? Normale“.

Ale: "Però tu ti rendi conto non sto facendo niente?"

Sole: "Si, ed è proprio quello il gioco anche"

Ale: "Ti faccio vedere un giorno che gioco con una persona?"

Sole: "Vai"

Ale: "Con te però"

Sole: "Ah con me mmh, se vuoi giocare gioco anch'io un giorno e vediamo"

Il discorso di Alessandro Basciano, poi, è proseguito: “Comunque credimi, non gioco. Se mi piace una persona non gioco“. Soleil risponde: “Mamma mia se giochi… Benissimo anche, per quello ti adoro“. L’ex volto di Uomini e Donne le ha fatto notare che al momento lui non sta facendo alcuna mossa: “Ti faccio vedere un giorno come gioco con una persona. Con te però“. Soleil dice: “Con me… Se vuoi giocare gioco anche io, eh. Un giorno e vediamo“. Continua…