Quando inizia il serale di Amici 21

L’attuale edizione di Amici sta andando in onda ormai da circa metà settembre con gli allievi che ogni settimana devono affrontare gare, sfide e confermare le maglie. Proprio domenica 19 dicembre ci sarà la l’ultima puntata del pomeridiano prima delle Feste. Poi il programma tornerà in onda a gennaio. Ci si chiede, quindi, quando inizia il serale di Amici 21.

In molti pensano che, essendo questa edizione partita un mese prima della precedente, allora il serale inizierà prima e finirà prima. Ma non è così. L’8 gennaio, infatti, partirà la messa in onda di C’è posta per te su Canale 5, che terrà compagnia al pubblico il sabato sera. Il serale di Amici 21, quindi, partirà non appena finirà C’è posta per te.

Come riporta il sito Quello che tutti vogliono sapere, dopo le Feste di Natale, i cantanti e i ballerini della scuola di talent di Maria De Filippi torneranno a sedersi sui banchi e ad affrontare nuove sfide per mantenere il loro banco. Ma non solo, a quanto pare da gennaio potrebbe iniziare proprio la corsa al Serale di Amici 21. Piano piano si potrebbero infatti iniziare ad assegnare i primi posti per la fase finale di questa edizione del programma. Non sappiamo però quanti sono i posti disponibili e se sono liberi come lo scorso anno.

Quello che però sappiamo, sempre grazie al sito citato prima, è la data ufficiale di inizio del Serale di Amici 21. Il giorno previsto è sabato 19 marzo con la prima puntata alle ore 21.20 su Canale 5. Ovviamente, come per i posti previsti, non conosciamo le modalità in cui si svolgerà la gara. Potrebbero esserci le tre squadre come lo scorso anno, oppure tornare alle due vecchie squadre (squadra bianca e squadra blu). E a tal proposito non sappiamo nemmeno quanti saranno gli eliminati per ogni puntata. Ancora non conosciamo la data della finale, ma sarà sicuramente intorno alla metà di maggio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.