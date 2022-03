1 Arriva il Serale di Amici 21

Mancano solo pochi giorni all’inizio del Serale di Amici 21! A sei mesi dalla partenza del talent show, arriva finalmente la fase finale del programma. La prima puntata è prevista per sabato 19 marzo, e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire quello che accadrà. Attualmente alcuni allievi della scuola hanno già indossato la maglia d’oro, che consente loro l’accesso al Serale. Tuttavia restano vacanti ancora diversi posti, che senza dubbio verranno riempiti nel corso dell’ultimo speciale della domenica. Tutto dunque inizia a essere pronto per la fase finale del programma, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa edizione.

Da qualche giorno intanto sul web circolano le prime indiscrezioni circa la giuria del Serale di Amici 21. Sembrerebbe, secondo le voci, che a tornare a ricoprire il suo ruolo sarà Stefano De Martino, mentre ancora sconosciuti sono i nomi degli altri due giudici. In queste ore però a svelare un retroscena inedito è stato Dagospia. Il noto portale ha svelato un rumor secondo il quale Maria De Filippi avrebbe detto di no a un noto cantante, di cui però non è stato fatto il nome. Questo quanto si legge in merito:

“Un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi per il serale di Amici 21. La conduttrice avrebbe risposto picche, di chi stiamo parlando?”.

Nel mentre solo qualche ora a voler lasciare la scuola di Amici 21 è stato Christian e a intervenire è stata proprio Maria De Filippi. Rivediamo cosa è accaduto.