1 Mattia deve lasciare Amici 21

Nella puntata di oggi, venerdì 11 febbraio, Mattia Zenzola, ballerino latinista allievo di Raimondo Todaro, ha ricevuto una comunicazione molto importante. Stiamo parlando di un nuovo referto medico per via del brutto infortunio subito ormai da quasi due mesi. Il ragazzo, infatti, ha detto di avere di nuovo dolore e quindi sono stati fatti nuovo accertamenti.

In pratica la diagnosi è tra i due e i tre mesi di stop e questo significa che Mattia è stato costretto a lasciare la scuola. Un durissimo colpo per il ballerino che aveva sperato fino all’ultimo di poter guarire, riprendere a ballare e arrivare al Serale. Purtroppo così non è stato e proprio Todaro gli ha dato la notizia dicendogli che doveva fare le valigie e tornare a casa.

Nonostante questa sia una notizia bruttissima per lui, Raimondo Todaro ha comunque fatto notare il bicchiere mezzo pieno di tutta questa situazione. In pratica gli ha promesso un banco per il prossimo anno. Gli ha detto quindi di tornare a settembre perché sarà nella scuola.

A tal proposito gli ha detto adesso di riposarsi, guarire, poi darsi da fare, lavorare duramente per arrivare alla prossima edizione ancora più preparato. Avendo già fatto questa esperienza in questi mesi, sa già i meccanismi e come affrontare la scuola. Ecco il video di quanto successo:

Ovviamente Mattia ha dovuto salutare tutti i suoi compagni di Amici 21 e non è stato per niente semplice, specialmente per Christian…