Nunzio fa volare il web ballando col manichino della maestra Celentano (VIDEO)

1 Nunzio balla col manichino di Alessandra Celentano

Non finiscono le lezioni di ballo di Nunzio, allievo di Raimondo Todaro ad Amici 21. Dopo il grande successo della scorsa settimana in cui, rivolgendosi alla maestra Alessandra Celentano, ha insegnato i balli latino-americani, questa settimana è passato ad un altro argomento: i balli standard.

Ma questa volta, per fare meglio la dimostrazione, ha avuto un’ospite davvero speciale: la Celentano. Purtroppo non in carne ed ossa, ma un manichino con applicata una maschera con il volto della maestra e una parucca come i suoi capelli. Già così il web è impazzito dal divertimento.

Ma Nunzio è andato ben oltre. Dopo aver mostrato i passi base del Valzer Viennese, il ballerino ha scelto di dare una dimostrazione di questo tipo di ballo. Ed essendo le danze standard da fare per forza in coppia, si è servito proprio del manichino dell’insegnante classica.

Inutile dire che il web è totalmente impazzito. Ci sono tanti fan del programma dispiaciuti del fatto che Nunzio non sia stato presente sin dall’inizio dell’edizione e che sia stato davvero un peccato scegliere un solo ballerino di latino tra lui e Mattia.

Intanto, nel daytime di oggi di Amici 21 l’allievo di Todaro ha ricevuto un guanto di sfida proprio da Alessandra Celentano. Andiamo a vedere di cosa si tratta…