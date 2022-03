Amici 21, rivelati i primi ospiti del Serale?

1 Gli ospiti del Serale di Amici 21 sono stati rivelati?

Il Serale di Amici 21 sta per iniziare. Le squadre sono state scelte dalla produzione e sabato 19 marzo 2022 debutterà la prima puntata della nuova edizione. Vedremo, quindi, gli allievi battersi in una serie di sfide di ballo e canto. Nel primissimo appuntamento, inoltre, potremmo anche vedere ben tre eliminazioni. Staremo a vedere cosa accadrà. A giudicare, inoltre, troveremo Stash, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stefano De Martino.

Ancora incerte, invece, le informazioni a proposito degli ospiti dello show. Secondo quanto riporta anche il sito Blasting News, il settimanale Chi, ha anticipato i volti che vedremo nelle prossime settimane. Tra loro tanti cantanti importanti per il panorama italiano e non solo. Ci stiamo riferendo a Irama, Marco Mengoni ed Elisa. Ma non solo. Maria De Filippi, infatti, non lascerebbe mai fuori i suoi ex allievi. Ecco, infatti, anche i nomi di Emma Marrone e Sangiovanni.

Amedeo Venza, inoltre, nelle sue Stories su Instagram avrebbe confermato la presenza dei primi tre artisti qui sopra citati. Dandoli per certi nel corso della prima puntata del Serale di Amici 21. Staremo a vedere che cosa accadrà. Le registrazioni dovrebbero avvenire a breve e, probabilmente, poco dopo verranno date le prime indiscrezioni un po’ più sicure.

Dobbiamo, comunque, aspettarci di vedere tanti altri volti noti. Ultimamente Maria ha avuto il piacere di ospitare nel pomeridiano Michele Bravi. Che tra gli ex studenti possano apparire anche Alberto Urso, Annalisa, Aka7even o Alessandra Amoroso? Solo il tempo ce lo dirà. Non appena avremo altri aggiornamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Si sa che la De Filippi ha un rapporto speciale con gli ex allievi.

Per esempio ha mandato un messaggio a Sangiovanni poco dopo la sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo. Andiamo a rivedere le dichiarazioni del cantante. Continuate a leggere…