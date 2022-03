Amici 21, Alex e Sissi non rispettano il regolamento, nuovo durissimo provvedimento disciplinare per tutta la classe

1 Alex e Sissi non rispettano il regolamento

La scorsa settimana in un daytime di Amici 21 c’era stata un’accesa discussione tra gli allievi, poiché Nunzio mandava email alla sua famiglia. Il regalmento del programma vieta ai ragazzi di usare il computer e in generale internet per scopi non inerenti il lavoro che devono svolgere. E possono usare i social e sentire la famiglia solo in certi orari e sotto la supervisione della redazione.

Quanto accaduto la scorsa settimana, quindi, aveva portato la redazione a prendere dei provvedimenti. I ragazzi, quindi, avrebbero potuto usare il computer e internet solo per il lavoro che serve loro e solo in sala relax, così da poter essere controllati.

A quanto pare le regole non sono state ancora ben comprese, poiché qualcuno le ha infrante di nuovo. Stiamo parlando di Alex e Sissi. I due cantanti, infatti, sono stati sui social fuori anche dall’orario consentito e hanno usato internet per fare cose non inerenti al lavoro che devono svolgere nella scuola.

In particolare, sembra che Alex lo abbia fatto più volte e cercando anche di eludere i microfoni e le telecamere. Questo ha portato la redazione a fare un nuovo provvedimento disciplinare e contro tutta la classe…