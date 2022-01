1 Valeria Marini è la madrina di Maria

Sono ormai passate alcune settimane da quando Valeria Marini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo la showgirl attualmente sta ancora gareggiando insieme a Giacomo Urtis, tuttavia in molti attendono il momento in cui i due verrano separati e inizieranno a giocare come concorrenti individuali. Valeria nel mentre come suo solito non si sta risparmiando e ancora una volta sta conquistando il pubblico con la sua simpatia, la sua solarità e i suoi modi di fare.

Proprio all’interno della casa, la Marini ha ritrovato alcune sue vecchie conoscenze, tra cui Carmen Russo, con la quale è amica da diversi anni. Come se non bastasse in queste ore come se non bastasse sui social gli utenti stanno ricordando un retroscena di cui non tutti sono a conoscenza e che riguarda proprio la showgirl e la ballerina.

Non tutti sanno infatti che qualche anno fa Valeria Marini è stata scelta per fare da madrina a Maria, figlia di Carmen Russo e di Enzo Paolo Turchi! La bambina come sappiamo è nata nel 2013, e i due ballerini hanno scelto proprio la showgirl per fare da madrina alla loro piccola. Queste le foto che in queste ore stanno facendo il giro dei social:

il battesimo di maria sei mia con la madrina stellare 😭 pic.twitter.com/ItH6mNSeEj — mat (@divanomat) January 8, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa proprio Valeria è finita al centro dell’attenzione mediatica. La Marini infatti si è accordata con altre concorrenti per proteggere Katia Ricciarelli dalla prossime nomination al Grande Fratello Vip 6. Rivediamo tutto quello che è accaduto e le sue dichiarazioni.