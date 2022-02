1 Sissi di Amici 21 ha collaborato con Rkomi

Una delle concorrenti più amate e seguite di Amici 21 è senza alcun dubbio Sissi. Fin dal suo ingresso all’interno della scuola, la cantante ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua simpatia e la sua spontaneità. In più le sue canzoni sono diventate già delle vere hit, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane arriveranno altre grandi novità per tutti i fan. Solo qualche giorno fa, come abbiamo visto durante lo speciale pomeridiano della domenica, Sissi ha ottenuto l’accesso al Serale, e sta così iniziando la preparazione per la fase finale del talent show di Maria De Filippi, confermandosi come una delle potenziali vincitrici di questa edizione.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere il web. Alcuni anni fa, poco prima dello scoppiare della pandemia, Sissi ha lavorato come corista durante un tour di Rkomi! Ancora oggi sui social stanno girando i video in cui vediamo l’allieva di Amici 21 cantare insieme a Mirko. In queste ore per di più su TikTok sta girando un filmato in cui vediamo Rkomi sul palco insieme a Tedua e Ernia mentre si esibiscono col loro pezzo Novità, uscito nel 2019, accompagnati dalla voce di Sissi. Proprio l’allieva di Lorella Cuccarini, nell’aprile del 2020, ha rilasciato un’intervista per Exclusive Magazine, in cui parla di questa esperienza come corista di Rkomi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Webboh:

“È stata una delle esperienze che porterò per sempre nel cuore, mi ha dato tanto vivere in prima persona un tour così epico!“.

Nel mentre in queste settimane gli autori del talent show sono alle prese con i preparativi per il Serale. Solo qualche giorno fa così è spuntato online il nome del primo presunto giudice, che conosciamo molto bene. Andiamo a vedere di chi si tratta.