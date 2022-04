Cambio di programma in vista della finale di Amici 21: è stata spostata la data a causa dell'Eurovision Song Contest

Amici 21: spostata la finale?

Maria De Filippi ad Amici 21 – Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan

Amici 21 è ormai agli sgoccioli. La scuola più famosa d’Italia è pronta a chiudere i battenti tra poche settimane e programmare così quella che sarà la prossima stagione televisiva, dove non mancheranno talenti nella danza e nel ballo. Non prima, però, di conoscere il vincitore (o la vincitrice) di quest’anno. Chi si aggiudicherà il trofeo e prenderà in eredità il posto di Giulia Stabile, che ha trionfato lo scorso anno?

Se i bookmakers si stanno già facendo un’idea, in vista di questo importante momento che vedrà l’incoronazione del vincitore di Amici 21, arrivano news proprio per quanto riguarda la finale, che in teoria dovrebbe andare in onda sabato 14 maggio.

In vista dell’ultimissima puntata di Amici 21 potrebbero esserci importanti cambiamenti. In base a quanto riportato da Blasting News e Amici News l’ultimo atto di questa edizione del talent show potrebbe slittare. Secondo il sito e la pagina Twitter dedicata al programma, infatti, Mediaset in accordo con Maria De Filippi avrebbe deciso di evitare lo scontro con l’Eurovision Song Contest 2022.

L’evento di Rai 1 condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika va in onda dal 10 al 14 maggio. Dato che quest’anno la manifestazione sarà trasmessa da Torino (grazie al trionfo dei Maneskin lo scorso anno) e vedrà in gara Mahmood e Blanco, ci sarà sicuramente un seguito pazzesco. La serata televisione italiana così risulterebbe davvero parecchio ‘affollata’.

Stando a Blasting News e Amici News, dunque, la finale di Amici 21 non si terrà il 14 maggio. La fascia del prime time di Canale 5 dovrebbe essere occupata dal film “Anche se è amore non si vede”, con protagonisti Ambra Angiolini, Ficarra e Picone e Rossella Leone.

La notizia sulla finale di Amici 21

E allora ci si chiede: quando sarà la finale di Amici 21? Al momento non si hanno notizie a riguardo. Potrebbe slittare a domenica 15 maggio oppure addirittura al sabato successivo (il 21). Il tutto resta dunque in forse e si attendono novità ufficiali. Vi ricordiamo, nel mentre, di non perdervi la puntata di questa sera con il talent show condotto da Maria De Filippi.

