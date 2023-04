NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

Mercoledì ad Amici 22

Anche nella settima puntata del Serale di Amici 22 continuano i guanti di sfida tra i professori. Il tema di questa settimana è stato l’emozione e la gara è stata voluta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Questa volta a ottenere la vittoria, però, sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma che cosa hanno fatto per conquistarla?

I due professori, ormai un team molto apprezzato dal pubblico in studio e a casa, questa volta hanno deciso di ballare sulle note della sigla della nota serie TV Netflix “Mercoledì“. Rudy, nel mentre, ha indossato il costume di una mano.

Entrambi sono entrati in studio a bordo di una bicicletta avvicinandosi ai giudici di Amici 22. A un certo punto le luci si sono spente e lo show ha avuto inizio. Un momento molto divertente che sicuramente ha fatto divertire il pubblico, soprattutto quando nel costume di Zerbi si è rotto proprio il dito medio. Qui sotto vi lasciamo il video.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.