Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

La coreografia sexy di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Questa sera ad Amici 22 sono successe davvero molte cose. Tra queste, per esempio, possiamo citare le barre che Wax ha scritto in risposta alle critiche dei giornalisti. Oppure l’infortunio al braccio di cui è stata vittima Isobel durante il ballottaggio con Aaron. A un certo punto, come di consueto, il pubblico ha potuto assistere anche al guanto di sfida tra i professori. Chi avrà vinto tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e Arisa e Raimondo Todaro?

La risposta è il team composto da Rudy e Alessandra, i quali si sono esibiti ballando sulle note della sigla della serie TV “Mercoledì“. A colpire il pubblico di Amici 22, tuttavia, è stata anche la performance portata in scena da Lorella ed Emanuel Lo. Hanno portato un brano di Amy Winehouse. Qui di seguito vi lasciamo il video.

Lorella ed emanuel sempre più in sintonia…#amici22 pic.twitter.com/rhHhfYjfYK — Anna Maria (@Arwen19887) April 29, 2023

Non è la prima volta che i due maestri scaldano gli spettatori in studio e a casa. In precedenza si sono anche scambiati un bacio durante l’esibizione. Tutti quanti, inoltre, sono rimasti a bocca aperta nel vedere gli addominali del professore. La stessa Lorella Cuccarini si era fatta sfuggire un commento al riguardo.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.