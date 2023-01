NEWS

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2023

Amici 22

I due ex allievi tornano nuovamente nella scuola di Amici 22 come professionisti della fase Serale del talent show

Due ex allievi tornano ad Amici 22?

Il Serale di Amici 22 si avvicina e mentre i ragazzi stanno lavorando duramente per conquistare la tanto ambita maglia oro, ci si chiede chi saranno i professionisti e il cast che farà parte della giuria esterna di questa stagione. Se sui giurati continuano a emergere indiscrezioni (si parla di Anna Pettinelli, di Emma Marrone così come di Stefano De Martino), non mancano altre news.

E una di queste riguarda, appunto, i ballerini professionisti. Secondo quanto si rumoreggia sul web e come trapelato da Amici News, quest’anno vedremo il ritorno di due allievi delle precedenti edizioni. Parliamo di Alessandro Cavallo e John Erik. La pagina, sempre molto informata, sostiene che il tutto sia già confermato o comunque manchi davvero poco per l’ufficialità.

Altro nome che spunta è anche quello di Serena Marchese che, proprio con Alessandro, ha condiviso tante avventure nella scuola più famosa d’Italia. C’è da dire, però, che i due lavorano insieme nella stessa compagnia di danza, dunque è probabile che la foto postata sui social non abbia nulla a che vedere con un ipotetico coinvolgimento di entrambi ad Amici 22. Ma sta di fatto che i rumor non sembrano mancare…

Le news su Amici 22

A tal proposito, pochi giorni fa proprio John Erik ha generato il panico tra i fan di Amici 22 con questo tweet: “Serale di Amici?”, ha scritto. Così i più hanno pensato si trattasse di una conferma…

Il post di John Erik

A dare ulteriore adito a tali ipotesi ci ha pensato poi Elena D’Amario. La ballerina tra le storie ha condiviso un video in cui, nemmeno a dirlo, spuntano fuori proprio Alessandro Cavallo e John Erik.

Dunque ci sarà davvero la possibilità di vedere i due ex allievi nella scuola di Amici 22 ma come professionisti? Staremo a vedere cosa ci attenderà al Serale!