Amici 22, Alessio e Wax accedono al Serale

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

Anche Alessio e Wax accedono al Serale di Amici 22

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 22 e anche oggi non mancano le emozioni. Nel corso del penultimo appuntamento domenicale di questa edizione infatti è proseguita la corsa dei ragazzi al Serale, dopo che già diversi allievi hanno ottenuto la tanto ambita dorata. Come sempre così i cantanti e i ballerini hanno preso parte a delle gare e i primi classificati, uno per categoria, hanno avuto la possibilità di accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi.

A vincere la gara di ballo è stato nuovamente Alessio e così l’allievo di Raimondo Todaro si è nuovamente esibito, con la speranza di coronare il suo sogno. Dopo la performance per il ballerino è arrivata la gioia più grande. Alessio infatti ha ottenuto l’accesso al Serale, che come sappiamo partirà sabato 18 marzo. Ma non è finita qui.

Maria, le parole sono finite… gli posso dare solo la maglia. ❤️

Poco dopo infatti è stata mostrata la classifica della gara di canto e a posizionarsi al primo posto è stato Wax. Anche in questo caso così l’allievo di Amici 22 ha avuto la possibilità di ottenere la maglia. Stavolta Wax ha convinto a pieno Arisa e a sua volta ha ottenuto l’accesso al Serale.

Ma cosa accadrà dunque durante il percorso del ballerino e del cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.