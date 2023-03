NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

Amici 22

Paky e Mezkal lasciano Amici 22

Non mancano i colpi di scena oggi ad Amici 22. Nel corso della nuova puntata del talent show, la penultima di questa edizione, i ragazzi stanno dando il massimo per ottenere le tanto ambite maglie del Serale, che partirà ufficialmente sabato 18 marzo. Mentre Alessio è riuscito a ottenere l’accesso alla fase finale del programma, per due allievi c’è stata una grande delusione. Paky e Mezkal infatti sono stati eliminati dalla scuola, per volere dei loro rispettivi professori, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Proprio la maestra di classico ha deciso di prendere parola e di far scendere il suo allievo a centro studio. La Celentano ha infatti deciso di eliminare Paky, non ritenendolo pronto per il Serale. Ma non solo. Alessandra ha infatti affermato di aver paragonato il ballerino ad Alessio, e di aver trovato quest’ultimo molto più preparato per affrontare la fase finale del talent show. Ma non è finita qui.

Subito dopo a prendere parola è stato anche Rudy Zerbi, che ha deciso di eliminare Mezkal da Amici 22. Il professore infatti ha ammesso di aver fatto uno sbaglio, e di non aver il tempo necessario per lavorare al massimo con il cantante, vista l’imminente partenza del Serale. Per Mezkal tuttavia c’è stata un sorpresa. Zerbi ha infatti chiesto a Maria De Filippi di poter far tornare il cantante ai casting il prossimo anno, avendo visto in lui un vero talento.

Paky e Mezkal lasciano così la scuola e a loro va il nostro più grande in bocca al lupo.