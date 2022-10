1 Il concorrente di Amici 22 ha spoilerato la sua uscita

Domenica 30 ottobre 2022 andrà in onda la nuova puntata di Amici 22. La registrazione è avvenuta ieri e le anticipazioni sono state rilasciate al pubblico tramite diverse “talpe” nel pubblico. Sappiamo, infatti, i risultati delle gare di ballo e di canto. Sappiamo chi vincerà la sfida di improvvisazione tra i ballerini, questi giudicati da Marcello Sacchetta. Conosciamo anche l’identità degli ospiti, ovvero Garrison, Tommaso Paradiso e Giordana Angi.

Nella prossima puntata del pomeridiano, inoltre, ci saranno anche due eliminazioni. Una di queste non ve la diremo così da salvarvi dallo spoiler. Se state leggendo, però, di certo non vi fanno paura. Parliamo perciò del secondo eliminato, ovvero Andre. Il cantante di Arisa si esibirà nel corso della gara di cover. Ma a un certo punto sarà interrotto da Rudy Zerbi, il quale deciderà di mandarlo in sfida immediata. La persona con la quale si confronterà vincerà e lui sarà costretto a lasciare lo studio e il programma, salutando Maria, i professori e i compagni. Ascanio, perciò, prenderà il suo banco.

Tutto questo, come regola, non si dovrebbe sapere se non nel momento in cui andrà in onda la puntata. Tuttavia le anticipazioni escono sempre in qualche modo. Gli eliminati, però, dovrebbero essere ancora più bravi a nascondere la loro eliminazione sena postare foto sui social che possano far capire qualcosa. A quanto pare l’ex allievo di Amici 22 è stato piuttosto sbadato e ha pubblicato un selfie con Federico Fashion Style. (QUI potete vedere l’immagine dei due sorridenti).

Non si sa cosa stessero facendo insieme. Probabilmente si sono ritrovati sullo stesso treno e si sono scattati una foto. Fatto sta che lo spoiler è stato fatto e non si può più tornare indietro. Nel mentre all’interno della scuola è successo una vicenda spiacevole con protagonista Mattia…